Pojavil se je posnetek, za katerega nekateri ljudje verjamejo, da prikazuje trenutek, ko po smrti duša zapusti telo.

Mnogi so ga kritizirali in zapisali, da je obdelan in nespoštljiv do preminule ženske. Na njem je videti, kako žensko na motorju zbije avto in jo odbije ob cestno luč. Nenadoma se ob truplu prikaže črn obris, ki naj bi bil identičen ženski, ki je doživela prometno nesrečo.