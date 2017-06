VIDEO: Adrenalinsko: če vam to ne požene krvi po žilah ...

Vse večja popularnost discipline parkour narekuje nove in vedno drznejše poligone za njeno izvajanje. Na Kitajskem, na gori Tjaman, so postavili eno takih z 999 ovirami in pod kotom 45 stopinj.

Mladi Kitajec je objavil video, kjer poligon preteče v treh minutah. Kamero je medtem ves čas držal z usti.