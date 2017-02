VIDEO: 64-letna rodila dvojčka

MADRID – Španka, stara 64 let, je v porodnišnici Recoletas v Burgosu na severu Španije rodila zdrava dvojčka, dečka in deklico. Rodila je s carskim rezom.



Ženska, sporočili so le njene začetnice M. I. A., je hormonsko terapijo in umetno oploditev opravila v ZDA, ko so nosečnost potrdili, se je vrnila v Španijo, poročajo španski mediji. Leta 2012 je rodila deklico, ki pa so ji jo uslužbenci centra za socialno delo dve leti pozneje odvzeli zaradi skrbi za njeno blagostanje; bila je pomanjkljivo oblečena, mati je slabo skrbela za njeno higieno, so povedali. Za punčko zdaj menda skrbijo sorodniki.



Kaj bo z novorojenčkoma, ni znano, sta dobrega zdravja, prav tako njuna mati. Deček je težak 2,4 kilograma, deklica 2,2 kilograma, porod je potekal brez težav ali zapletov. Predstavnik bolnišnice je povedal: »Mati in njena otroka bodo v bolnišnici ostali štiri ali pet dni, kar je običajno pri carskem rezu. Težav ni bilo, vse se je odvijalo po načrtu.« M. I. A. je ena redkih, starejših od 58 let, ki so uspešno donosile, in to dvojčka.



Oktobra lani je španska zdravnica Lina Alvarez rodila zdravo deklico pri 62 letih; dete, prav tako ji je ime Lina, je prišlo na svet s carskim rezom v Lugu. Alvarezova je drugega otroka rodila deset let po nastopu menopavze s pomočjo hormonskega zdravljenja in umetne oploditve. Ginekolog jo je sicer opozoril, da je le šest odstotkov možnosti za zanositev. »Zaradi nosečnosti sem močnejša in mlajša,« je povedala takrat.



Najstarejša španska mati Carmen Bousada je bila stara 66 let, tri leta po rojstvu sinov Cristiana in Paua je julija 2009 umrla zaradi raka. Za najstarejšo mater na svetu še velja Indijka Daljinder Kaur, ki je sina Armaana rodila leta 2015 v starosti 70 let!