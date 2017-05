VIDEO: 36 let jo je ljubila, zdaj se je poročila z železniško postajo

Iz ZDA prihaja res neverjetna »poročna« zgodba. Carol Santa Fe (45) iz San Diega se je poročila z železniško postajo. Nenavadna ljubezen je trajala kar 36 let in Carol se vsak dan vozi do postaje 45 minut, da bi bila z njo. Svoji ljubezni je dala ime Daidra, je poročal Mirror.

Carol je priznala, da je v mislih celo seksala s postajo, sebe pa ima za objektofilko, torej osebo, ki ljubi objekte in predmete. »Ko se je dotaknem, čutim njene poljube in dotike in se pogovarjam z njo«, je svojo naklonjenost pojasnila Carol.