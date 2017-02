VIDEO: 19 stavb porušenih v pičlih 10 sekundah

V poslovnem okrožju Vuhan so 21. januarja zvečer porušili 19 objektov. Obsegali 150.000 kvadratnih metrov, kar pomeni, da je bilo to rušenje največje na Kitajskem. Zanj so potrebovali več kot pet ton eksploziva, trajalo pa je le 10 sekund.

Podatki kažejo, da v eksploziji ni bilo poškodovano nič drugega, kot le objekti, ki so jih rušili. Območje, ki so ga z rušenjem pridobili, bo porabljeno za gradnjo novega poslovnega okrožja, kjer bo stala tudi 707 metrov visoka stolpnica.