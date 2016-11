VIDEO: 19-letnica trdi, da pod srcem nosi Jezusa

»Noseča sem, pod srcem nosim Jezusa,« je prepričana 19-letna Haley. Najstnica trdi, da je v devetem mesecu nosečnosti, a njenim navedbam ne verjame niti njena mama, še manj pa v cerkvi, v katero redno zahaja. Mama jo je označila za kompulzivno lažnivko.

Preden je začela govoriti, da pod srcem nosi Jezusa, je trdila, da je oče njenega nerojenega otroka Eminem, trdila pa je celo, da je svojemu starejšemu bratu darovala ledvico. »Ko sem jo prvič slišala, da je rekla, da nosi Jezusa Kristusa, sem jo pogledala, kot da je izgubila razum,« je dejala njena mama v priljubljeni oddaji Dr. Phil.

Ultrazvok razkril, kaj je v njenem trebuhu

»Moj oče, prijatelji in pastor v cerkvi mi ne verjamejo, da sem noseča. Vem, da je Jezus. Vseeno mi je, če se me družina odpove. Gre res za to, ali si resen vernik ali ne. Vseeno mi je, kaj pravijo nosečniški testi ali zdravniki, ko bom rodila, ga nihče ne bo zanikal, ker je on moj odrešenik,« je dejala najstnica, ki ima res precej okrogel trebušček.

»Ko sem spala, me je dojenček brcnil, njegovo glavico pa lahko čutim pod popkom,« je opisala dogajanje.

V šovu je še sicer priznala, da so ji diagnosticirali shizofrenijo, njena mama pa je povedala, da tako ne more več živeti. »Z njo moramo ravnati, kot da je res noseča, da se izognemo konfliktom.«

Med oddajo so opravili tudi ultrazvok, na katerem ni bilo ne duha ne sluha o dojenčku. Kljub temu najstnica ni odnehala in vztraja pri tem, da je noseča, in dodaja, da svojega otroka ne bo zanikala.