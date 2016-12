Veterinar ni hotel operirati podgane

Minuli vikend je bil hladen in deževen, ljudje so bili veliko doma in v prestolnici sosednje Hrvaške se je po družabnem omrežju začel širiti ogromen val ogorčenja. Sprožila ga je objava Zagrebčanke Antonije Borose, ki je obupana zapisala, da je dežurni kirurg na kliniki veterinarske fakultete zavrnil zdravniško pomoč njeni podganici Bo. Bojda z besedami, da so podgane golazen in da tega on že ne operira.



Antonijine težave so se začele, ko je prejšnji teden opazila, da je z repkom njene ljubljenke nekaj hudo narobe. Ker njeni ljubki živalci ni znal pomagati, verjetno zaradi pomanjkanja izkušenj, jo je veterinar napotil na veterinarsko kliniko, po drugo mnenje in na rentgen.



A še preden je nastopil čas pregleda, na katerega sta se Antonija in Bo lepo naročili, je nenavadna ljubljenka začela močno krvaveti, zato sta se hitro odpeljali v dežurno veterinarsko ambulanto. Tam so podgani, brez vsakega zadržka, naredili rentgenski posnetek repa in ju poslali k živalskemu kirurgu.



Kot je zapisala obupana Antonija, se ju je po dolgem čakanju končno le usmilil dežurni kirurg. A ko je ugotovil, s kakšnim hišnim ljubljenčkom je vstopila v ambulanto, je dvignil nos in njene Bo ni hotel niti pogledati. »Ne morem pomagati podgani, to je golazen, kar dajte me v časopise, jaz podgan že ne operiram,« se je bojda branil svoje poklicne dolžnosti.



A vendar kirurgova zavrnitev za malo Bo ni bila usodna, Antonija za konec ni pozabila pohvaliti veterinarja, ki se je, kljub temu da je bila sobota zvečer, odzval na njen klic in Bo rešil življenje, povedala pa je tudi, da so se ji z veterinarske fakultete že opravičili.