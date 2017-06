V znak ljubezni si puščata kri

Denis Alberto in njegovo dekle Ilaria že na prvi pogled nista povsem običajna zaljubljenca. Če bi parček iz Italije, ki zdaj živi v Nemčiji, bolje spoznali, bi nas druženje z njima verjetno odbijalo, saj sta prevzela življenjski slog vampirjev. To seveda ne pomeni, da se ponoči prikradeta v spalnice ljudi in jim pijeta kri. Tudi drug drugega ne grizeta v vrat, kri si jemljeta z razkuženimi medicinskimi iglami – nato pa jo prelijeta v steklene epruvete in pijeta. »Kri je mitološka telesna tekočina, za nas pomeni življenje,« je pojasnil 30-letni Denis, ki se ima za vampirja. »Kri si pijeva, da obnavljava najino ljubezen, to je simbol najine ljubezni, podobno kot poročeni pari nosijo poročne prstane.«



Pred več kot tremi leti je objavil oglas za asistentko, ki bi mu pomagala pri njegovi cirkuški točki. Prijavila se je 20-letna Ilaria in tako je nastal sloviti nastop Mago Denisa in prikupne Pretty Pistol. Njuna točka temelji prav na vampirski mitologiji in estetiki. Pred časom sta si celo dala namestiti zašiljene podočnike. Ilaria je priznala, da sta porabila veliko časa, preden sta našla zobozdravnika, ki je bil pripravljen izdelati podaljšane in našpičene zobe. A zdaj jih imata in sta presrečna, saj sta prav zares podobna vampirjem. Denis je razkril, da Ilaria popije več njegove krvi kot on njene, malce ga je strah, da bi si izbranka s puščanjem krvi poškodovala svoje prečudovito telo. Prav tako pitje krvi ni najboljša odločitev v vročih poletnih dnevih, saj se hitro začne strjevati, zato je treba pohiteti s požirki. Pa tudi jabolk ne smeta več jesti, saj bi se jima lahko odlomili novi zobje. Pravita, da jima tovrstno odrekanje ne pride do živega.