V šoku: 12-letnica rodila otroka

SEČUAN – Kdaj je žensko telo pripravljeno na porod? Pri 12 letih verjetno ne, a prav toliko staro dekle na Kitajskem je rodilo otroka. Tuji mediji poročajo, da njena babica, pri kateri je živela skupaj z dedkom (starši so odšli na delo v sosednje mesto in so svojega otroka videli enkrat letno), sploh ni vedela, da je noseča.

Otroka pustila v grmu

Dekle je babici potožilo zaradi bolečin v trebuhu. Ker te niso pojenjale, se je odločila, da jo odpelje zdravniku. Na poti k njemu pa je deklica morala na potrebo. Kakšne pol ure je ni bilo, nato pa se je spet pojavila. Prav v tem času naj bi deklica rodila otroka in ga tam pustila. Otrok je bil prezgodaj rojen, a živ. Kaj hitro so ga našli, policija pa je izsledila 12-letno mamico. Babica je policistom povedala, da z njeno nosečnostjo ni bila seznanjena.

Kdo je oče otroka, ni znano. Trenutno pa zanj skrbijo prostovoljci v bolnišnici. Mnogi meščani so donirali sredstva in hrano, skratka vse, kar je potrebno za novorojenčka.