V škornju našla strupenjačo

Avstralka iz Adelaida bo poslej zagotovo vsaj dvakrat pokukala v čevelj, preden bo vanj vtaknila nogo: v uggici je namreč našla kačo! Ne katero koli, pač pa vzhodno rjavo kačo, ki velja za drugo najbolj strupeno vrsto na svetu!



Ženska se s plazilcem ni spopadla sama, na pomoč je poklicala strokovnjaka Rollyja Burrella. Povedala mu je, da je šla ven, pred hišo v Moani, predmestju prestolnice Južne Avstralije, da bi vzela škornje, ko je zagledala rjavi rep, ki je izginil v enega od obuval. Takoj je vedela, da gre za kačo, je povedal Burrell, ki je meter dolgo kačo strokovno ujel – kar niti ni bilo težko, saj je bila v škornju in so jo preprosto stresli v vrečo – in jo izpustil v divjino, proč od naseljenih območij.



Uggice so prava avstralska ikona, priljubljene pa so po vsem svetu, tudi Slovenci jih imamo radi; narejene so iz ovčje kože in podložene z volno: ni čudno, da si jih je kača izbrala za skrivališče! Bilo je mrzlo in kača je verjetno iskala kraj, kjer bi se pogrela, je še dejal Burrell, letošnja zima je bila neobičajno dolga. »Začenjajo se prebujati po dolgem spancu, če je toplo, kača prileze ven, da se naužije sonca. Poleg tega se začenja paritvena sezona, zato niso le lačne, pač pa tudi pohotne.«



Vzhodne rjave kače so krive za največ smrti zaradi kačjega ugriza v Avstraliji. Na srečo zaradi protistrupa in učinkovitega zdravljenja umre le en ali dva človeka na leto. In čeprav je strupenjača temperamentna in agresivna, se bo, če je le mogoče, poskušala ogniti stiku s človekom.