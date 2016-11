V poročni obleki dviguje uteži

Večina nevest sanja o tem, kako se bo sprehodila do oltarja in vse osupnila z lepoto. No, 33-letna Doreen Fu se je najbolj veselila, da je lahko v poročni obleki delala sklece in se dvigovala na cevi, ki jo ima nameščeno na podboju vrat spalnice. Seveda ni naključje, da se je strastne obiskovalke fitnesa iz južnega tajvanskega mesta Kaoshsiung prijel vzdevek najmočnejša nevesta na svetu, potem ko je septembra na spletu objavila fotografije in videoposnetke s poroke. Na slednjih zabava goste s sklecami in drugimi vajami. Oblečena je bila v poročno obleko z globokim izrezom na hrbtu, tako da so lahko vsi videli njene mišice.



Zanimivo je, da se je Doreen, po poklicu inženirka, z bodibildingom začela ukvarjati šele pred tremi leti. Na vsem lepem je dobila občutek, da je pretežka, zato je začela iskati načine, kako se najhitreje otresti odvečnih kilogramov. Zanjo je bil fitnes idealna rešitev. Poleg težkih in rednih treningov je imela tudi strogo dieto. Zelo je ponosna, da ji pravijo najmočnejša nevesta. »To je zame velika pohvala. Če ti kdo reče, da si močna, to pomeni, da dobro treniraš,« je prepričana Doreen. »Konec koncev pa za žensko pridobivanje mišic ni preprosto.« Dodala je, da se je že od mladih nog borila z odvečnimi kilogrami. Sprva se je ukvarjala z jogo, šele pozneje pa je pograbila uteži in krepila mišice. Prav v tem obdobju je spoznala moža, ki je prav tako bodibuilder. Skupaj sta hodila v telovadnico in se spodbujala pri treningu. »Redna vadba ima za naju prav poseben pomen in nama pomaga utrjevati najin odnos. Številni prijatelji so naju spodbujali, da bi za poroko naredila vrsto fotografij v fitnesu, a nama to žal ni uspelo. Začela sva razmišljati, kako bi lahko povezala treniranje in poroko. In tako se mi je porodila zamisel, da bi lahko trenirala v poročni obleki.«



Mladoporočenca sta presrečna in neskončno zadovoljna z obredom. Vadba jima daje samozavest in zdravje, Doreen pa si želi, da bi lahko postala profesionalna trenerka in se zaposlila v telovadnici. Tako bi lahko še več časa preživela obkrožena s stvarmi, ki jih obožuje.