V petek konec sveta? Mrk in črna luna napovedujeta apokalipso

Najnovejše apokaliptične napovedi kažejo, da je konec sveta napovedan za prihajajoči petek, ko bo prazna luna, ki so jo tokrat poimenovali črna luna (black moon). Njena osvetljena stran bo namreč ujeta v Zemljini senci, tako da bo na nebu skoraj nevidna.

Čeprav je to dokaj pojav pogost, nekateri teoretiki zarot trdijo, da bo tokrat to zaradi nedavnih aktivnosti v vesolju nekaj posebnega. Zakaj? Prvega septembra, ko smo bili priče Sončevemu mrku, je bila Luna poravnana s Soncem in z Zemljo, kar je dajalo videz zatemnjenega Sonca. Ker sta se ta dva pojava zgodila časovno relativno blizu, so nekateri začeli verjeti, da se bliža konec.

Eden od teoretikov zarot je tako na facebooku zapisal: »Ti znaki nam dajejo vedeli, da prihaja Jezus. Bližamo se koncu našega sveta in koncu življenja na Zemlji za vsa človeška bitja. Vsak dan smo bliže našemu rešitelju Jezusu Kristusu. Nihče ne more ubežati temu, kar prihaja na Zemljo.«

Nekdo je zapisal, da bo Gospod povzročil, da se bo luna najprej obarvala rdeče kot kri, nato pa potemnela, drugi pa so tako imenovano črno luno in sončev mrk povezali z Biblijo, kjer med drugim menda piše, da bo sonce potemnelo, luna ne bo več svetla, zvezde pa bodo začele padati z neba. Sledili bodo selitve narodov, ogromni valovi, človeška srca bodo pokala od strahu in vsi bodo pričakovali nekoga, ki prihaja na Zemljo.

Se vam zdi znano? Vsekakor bo treba počakati na petek …