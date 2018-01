V peskovniku jajca smrtonosne kače

Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec v malem kraju Laurieton, približno 400 kilometrov oddaljenem od Sydneyja, se je zgodila ena največjih nočnih mor. V peskovniku, kjer se dan za dnem igrajo njihovi najmlajši, so namreč našli gnezdo z jajci druge najbolj strupene kače na svetu. Gre za vzhodno rjavo kačo (Pseudonaja textilis), in če bi jajca odkrili le nekaj tednov pozneje, bi se živali že izlegle in odplazile v razpoke ter skrivne kotičke okoli vrtca. Nemudoma po nevarni najdbi so strokovnjaki in prostovoljci prečesali okolico peskovnika in na igrišču našli še šest gnezd ter jih spravili na varno, daleč od otrok in drugih ljudi. Omenjena kača ima drugi najbolj strupen ugriz med vsemi kačami. Prvo mesto med strupenjačami prav tako zaseda plazilka, ki živi v Avstraliji, celinski tajpan, a se v primerjavi z vzhodno rjavo zadržuje na samotnih in odročnih krajih, kjer redko pride v stik z ljudmi.