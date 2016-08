V mestu duhov prirejajo skrivalnice za odrasle

Skrivalnice so nedvomno ena izmed najbolj priljubljenih otroških iger, malokdo pa ve, da se je iz njih razvil šport. Že res, da se še ni uvrstil med olimpijske discipline, kljub temu pa je že dovolj priljubljen za prirejanje svetovnega prvenstva. Leta 2010 je italijanska revija CTRL Magazin organizirala prvo tekmovanje kot družaben dogodek, letos pa bodo organizirali že šesto svetovno tekmovanje v skrivalnicah, in sicer 3. in 4. septembra v prelepi vasici Consonno. Nekoč je bila vasica velika turistična atrakcija z živalskim vrtom, vlakcem in nenavadnimi stavbami. Žal je kraj z leti propadel, ljudje so ga zapustili. Prav zaradi tega tam organizirajo tekmovanje, saj je dovolj skrivališč v opustelih poslopjih.



Pravila so malce bolj zapletena kot pri klasičnih otroških skrivalnicah, tekmovanja pa se lahko udeležijo le polnoletni. Igra se v skupinah po pet, za sodelovanje se je treba registrirati in plačati 125 evrov startnine. Ekipe se razdelijo v štiri skupine, ena oseba iz skupine se skrije, časa ima 60 sekund. V 10 minutah se mora prikrasti iz skrivališča in doseči mehko blazino v središču igralnega območja, ne da bi jo kdo opazil ali pa mora prehiteti predstavnika nasprotne ekipe. Skrite iščejo člani lokalne ekipe ameriškega nogometa, ki so hitri in močni, zato jim je težko uiti. Michele Zeffino, ki je tekmovala leta 2014, je povedala, da se je najtežje odločiti, kdaj pobegniti iz skrivališča. »Vsaka ekipa ima svojo strategijo, ki je nikomur ne razkrijejo. Igra je zelo tekmovalna,« je dodala Michele.



Letos se je prijavilo že 64 ekip, kar je velik porast od leta 2010, ko jih je tekmovalo 15. Kljub imenu svetovno prvenstvo v skrivalnicah je to v resnici italijansko tekmovanje, imajo pa željo, da bi pritegnili tekmovalce iz tujine.