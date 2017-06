V Madridu prepovedali raztegovanje nog

MADRID – Na javnih prevoznih sredstvih v prestolnici Španije bodo veljala nova pravila. Med kampanjo o novih opozorilih je javnost presenetila nalepka, ki opozarja moške, naj svojih nog ne dajejo narazen oziroma ne širijo in tako spoštujejo prostor ostalih potnikov.

Koliko se bodo moški potniki teh napotkov držali, lahko le ugibamo. Sicer pa Madrid ni prvo mesto, ki uveljavlja take ukrepe. Pred dvema letoma so se v New Yorku pojavili plakati s podobno vsebino.

Oglejte si nalepko: