V lokal za zdravljenje mačka trezni ne smejo

Prazniki so lahko zelo naporni, še posebno če srečamo stare znance ali prijatelje in se nekoliko preveč predano prepustimo zabavam. Sledijo težka jutra in počasni dnevi, ki jim ni videti konca. Številni poznajo recepte, kako se soočiti z mačkom, nekateri popijejo ogromne količine tekočine, drugi stavijo na zdravila ali gibanje. No, v Amsterdamu imajo posamezniki priložnost, da po prekrokani noči zavijejo v prvi lokal za zdravljenje mačka.



Hangover bar je odprt le od petka do nedelje med 10. in 18. uro. Notranjost je opremljena kot zelena oaza v urbani džungli in ponuja veliko različnih stvari, ki lajšajo bolečine in izboljšujejo počutje. A če želimo v lokal vstopiti, moramo najprej dokazati, da je raven alkohola v naši krvi zadosti visoka. V ta namen natakarji pred vstopom opravijo preizkus alkoholiziranosti. Če v izdihanem zraku ni dovolj alkohola, ostanejo vrata lokala zaprta. Tisti, ki jim uspe priti notri, se lahko zleknejo na posteljo in pokrijejo z odejo. Na voljo so jim velik izbor filmov, druženje s sotrpini in zdrave, z vitamini bogate pijače. Tisti, ki imajo že dovolj močne želodce za hrano, lahko prelistajo meni z jedmi, ki blažijo vihar v prebavilih in odpravljajo slabost. Na voljo je celo bar s kisikovimi bombami, ki preverjeno pomagajo telesu, da si hitreje opomore. »Večina naših gostov je z obiskom zadovoljna. Če želimo uspešno prestati mačka, potem potrebujemo nekaj stvari: dobro vzmetnico, dobro hrano, zabavo in veliko vitaminov,« je pojasnil soustanovitelj lokala Joep Verbunt in dodal, da »Hangover bar združuje vse te elemente.«



Lokal je svoja vrata odprl septembra in je postal pravi hit. Sprva je bilo mišljeno, da bo deloval le nekaj časa, zdaj pa že iščejo nove lokacije za nadaljevanje zdravljenja ljubiteljev zabav in popivanja.