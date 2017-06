V letalu zazijala luknja

SYDNEY – Letalo kitajske družbe China Eastern Airlines, ki je bilo na poti v Šanghaj, se je moralo vrniti v Sydney – zaradi velike luknje, ki je zazijala v enem od motorjev. K sreči je pilotu uspelo z airbusom A330- 200 varno pristati, brez nadaljnjih poškodb, ranjenih na krovu ni bilo. Nekateri mediji poročajo, da je moral pred pristankom kakšno uro krožiti nad letališčem. Predstavnica letalske družbe Kathy Zhang je povedala, da se je moralo letalo vrniti zaradi nujnega dogodka v zraku. »Posadka je nekaj zaznala na levem motorju in se odločila nemudoma vrniti v Sydney. Vsi potniki in člani posadke poleta 736 so dobro,« je pristavila.

Luknja na ohišju levega motorja je večja od enega metra, zakaj je zazijala, še ni povsem jasno, najverjetneje gre za tehnično napako, pravijo strokovnjaki; primer že preiskuje avstralski urad za varnost v letalskem prometu. Nekateri potniki so kmalu po vzletu s sydneyjskega letališča ob 20.30 po lokalnem času menda slišali ropot ob levem krilu, ki je še najbolj spominjal na udarec, poročajo avstralski mediji in še, da so nekateri zaznali tudi duh po zažganem. »Takoj po vzletu se je z moje leve slišal ropot in stevardese so vse potnike iz tistega dela premestile drugam,« je dejal neki potnik. »Smrdelo je, kot bi kaj gorelo. Vsi smo bili prestrašeni,« je pristavila potnica. Ker je obveščanje na letalu potekalo v kitajskem jeziku, so drugače govoreči le težko razumeli, kaj se dogaja. Vse so po pristanku namestili v hotele na sydneyjskem letališču, iz Avstralije so odleteli včeraj