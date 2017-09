V kraju živi 4700 ljudi in 600 orlov

Beloglavi orel je simbol Združenih držav, a večina Američanov je lahko srečnih, če ga vidijo vsaj enkrat v življenju. To pa ne velja za prebivalce mesta Unalaska na Aljaski. Tam je beloglavih orlov toliko, kot je v drugih mestih golobov.

Unalaska ima približno 4700 prebivalcev, ki delijo svoj dom s približno 600 čudovitimi orli. Slišati je lepo, a ima takšno sobivanje tudi svoje slabosti. Prav lahko se namreč zgodi, da ujeda napade, zato morajo biti krajani vseskozi previdni, še posebno v bližini gnezd veličastnih ptic.

Čeprav je otok Unalaska dolg 130 kilometrov, živijo orli le na nekaj kvadratnih kilometrih.



Praviloma gnezdijo visoko v krošnjah, a v Unalaski ni veliko dreves, zato so si ptice zgradile gnezda na skalah na obrobju mesta in v številnih človeških zgradbah. V bližino gnezda lahko zaidemo, ne da bi se tega sploh zavedali, zato so po mestu med junijem in koncem poletja izobešene table. Vsako leto je do deset primerov, ko potrebujejo ljudje zaradi napada pomoč reševalcev ali policistov. »Table opominjajo ljudi, naj bodo previdni,« je povedala načelnica policijske postaje Jennifer Shockley. »Naredijo vse, da zaščitijo svoje mladiče, tudi v ljudi se zapodijo. Nedavno smo jih morali nagnati z igral v mestnem parku, kjer so pred orli trepetali otroci.«

