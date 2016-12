V hiši postavil kar 110 božičnih drevesc

Hiša Thomasa Jeromina iz nemškega Rintelna od zunaj ni videti nič drugačna od sosednjih. Tisto, kar se skriva v njej, pa je nekaj posebnega, in sicer čisto pravi gozdič umetnih novoletnih jelk. Skupno jih je možakar nabral 110 in jih okrasil s kar 16.000 kroglami. Še pred petimi leti je imel doma le eno drevesce, tako kot večina drugih. Potem se je leta 2012 odločil kupiti še eno, da bi bili tudi preostali deli hiše v prazničnem vzdušju. To mu je bilo tako všeč, da jih je leto zatem imel že 20, nato 45, nato 80, letos jih ima po domovanju rekordnih 110.



Božična drevesca so vsepovsod, v dnevni sobi, po hodnikih, v kuhinji in celo v kopalnici. Edina soba, v katero drevesc ni smel postaviti na ženino zahtevo, je njegova spalnica. Lahko si predstavljamo, da sta postavljanje in okraševanje tako velikega števila božičnih drevesc pravi podvig. Thomas je priznal, da je potreboval kar osem tednov, preden je bilo vse dokončano. Začel je oktobra in porabil ves teden, da je drevesa prinesel s podstrešja, preostali čas pa jih je krasil od jutra do večera. Kupil je na stotine lučk in drugih okraskov, a pravi, da se je splačalo.



Danes je Thomas prava lokalna znamenitost, njegova hiša pa svojevrstna turistična točka, ki jo v glavnem obiskujejo radovedni sosedi. Letos, ko je njegova zgodba prvič prišla v nacionalne medije, so mu začeli ljudje na dom pošiljati nove plastične jelke, zato je do zdaj že dodal štiri nove jelke. Navadno jih ima postavljene šest tednov, v tem času porabi za elektriko približno 100 evrov več, kar se mu ne zdi posebno veliko. Za podiranje dreves po navadi porabi dva tedna, koliko je pognal za okrasje, pa ne želi razkriti. Pravi, da je dobil količinski popust.