V garaži ima 2500 avtomobilov

Ko je lani jeseni umrl tajski kralj Bhumibol Adulyadej, ki je vladal kar 70 let, najdlje na svetu, je najbogatejši na prestolu postal brunejski sultan Haji Hassanal Bolkiah, eden zadnjih absolutističnih vladarjev. Njegovo premoženje je ocenjeno na neverjetnih 16,6 milijarde evrov, tajski kralj pa jih je imel še osem več. Navadni smrtniki si niti predstavljati ne znamo, koliko denarja je to in kaj bi z njim počeli. A brunejski sultan, ki je milijarde zaslužil z nafto in zemeljskim plinom, s tem nima težav. Živi na veliki nogi, in sicer v ogromni palači, ki meri 19.000 kvadratnih metrov in ima 1788 soban in pet bazenov.

Milijarde je zaslužil v glavnem z nafto in zemeljskim plinom.

Stene nekaterih soban so oblečene v zlato, drugje jih prekrivajo diamanti. V garaži ima 2500 luksuznih avtomobilov, med njimi 600 rolls-royceov, več kot 300 ferrarijev, nekaj jaguarjev in še kopico drugih. Seveda ne more brez zasebnih letal: v hangarju ima boeing 747 in airbus 340, ki ju je opremil povsem po svoje. V letalih si sultan roke tako umiva v zlatih umivalnikih, z zlatom so obrobljene tudi stene potniške kabine.

Prebivalci Bruneja svojemu sultanu ne gledajo pod prste, kot to počno denimo Britanci ali Španci, ki za vsako reč, ki jo kupijo njihovi vladarji, vpijejo, da je šel denar zanjo iz žepov davkoplačevalcev. Brunejci namreč davkov ne plačujejo. Najstarejši sultanov sin bo – če bo očetovo premoženje tako vztrajno raslo – postal prvi trilijonar na svetu. Sultan ima pet sinov in sedem hčera, ki so mu jih rodile njegove tri žene. Pred dvema letoma je oddal drugega v vrsti za prestol in seveda mu ni bilo težko seči v denarnico in sinu ter novopečeni snahi, 24-letni programerki, organizirati najdražje poroke na svetu. Ženin in nevesta sta nosila opravi, ozaljšani z zlatom in diamanti. Nevestini čevlji, narejeni po naročilu, so bili prekriti z diamanti, v šopku pa ni imela cvetja, temveč dragulje.