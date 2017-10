V eni šoli kar deset genijev

Večina šol je presrečnih, če se v generaciji pojavi učenec, ki izstopa po svoji pameti. V šoli St Bede’s Catholic College v britanskem Bristolu pa se lahko pohvalijo kar z desetimi izjemno pametnimi otroki, ki istočasno obiskujejo šolo. Prav vsak izmed njih ima tako visok inteligenčni kvocient, da se uvršča med genije.

Inteligenčni kvocient povprečnega človeka se giblje okoli 100, vsak ki preseže 140, pa se že uvršča med genije. Isabel Romero in Molly Dolan sta dosegli neverjetnih 161 točk, kar je višji inteligenčni kvocient, kot naj bi ga imela Albert Einstein in Stephen Hawking.

Vseh deset so nemudoma povabili, da se pridružijo Mensi.

Slovita znanstvenika nista nikoli opravila testiranja. Med omenjeno deseterico je učenec z najnižjim kvocientom še vedno dosegel število 148, kar ga uvršča med dva odstotka populacije. Vseh deset so nemudoma povabili, da se pridružijo Mensi – najstarejšemu in najbolj znanemu društvu, katerega člane odlikuje visok inteligenčni količnik. »Bila sem zelo navdušena in sem takoj privolila, ko so mi povedali, da sem bila izbrana za Menso,« je povedala 14-letna Isabel. »To zame prinaša nove možnosti, povrhu pa me je zelo zanimalo, kakšen je bil rezultat testiranj. Ko sem izvedela, sem bila zelo vesela in hkrati presenečena.« Ravnatelj šole Rob King je priznal, da je vodstvo navdušeno nad dosežkom. »Ta uspeh pripisujem šoli in staršem otrok.«