V dveh minutah je zabil 38 žebljev – s čelom

Navajeni smo že, da ljudje poskušajo za uvrstitev v Guinnessovo knjigo rekordov storiti marsikaj nenavadnega ter nevsakdanjega, vendarle pa je treba imeti domišljijo in posebno vzdržljivo telo za posamične dosežke oziroma kategorije. Med najbolj nenavadne rekorde mnogi prištevajo tudi tistega, v katerem mora tekmovalec s svojo glavo (točneje čelom) zabijati žeblje v kakšna dva centimetra debelo leseno desko. Dozdajšnji rekord je znašal 20 žebljev v dveh minutah, v petek pa ga je podrl ameriški rokoborec italijanskih korenin John Ferraro, ki ga v obeh domovinah dobro poznajo pod vzdevkom Gino Martino.



Ferraro se je podiranja rekorda lotil s svojevrstno prednostjo: medtem ko naj bi bila lobanja na čelu povprečnega človeka debela sedem milimetrov, so Johnu na tem mestu namerili kar 16 milimetrov. Zato ne zveni neverjetno niti mit, ki pravi, da je odkril debelino svoje lobanje še kot otrok, ko je med lovljenjem brata v igri razbil lesena vrata z glavo. Dodatno ga je verjetno spodbudilo dejstvo, da ga ima publika v italijanskem televizijskem studiu za svojega, in dve minuti je dodobra izkoristil. Med žeblji in njegovim čelom je bila zgolj krpica, da po glavicah ni neposredno tolkel z golo kožo. Publika se je ob navijanju vendarle spakovala od bolečine in groze namesto živega kladivarja Johna, ki je hitel od žeblja do žeblja.



Ko je njegovo čelo prenehalo zabijati, je uradni sodnik naštel kar 38 žebljev, ki so pogledali skozi leseno desko. John – ki je postavil rekord z okrvavljeno buško sredi čela – je zdaj rekorder v zabijanju žebljev z golo glavo tako v kategoriji dveh minut kot tudi v kategoriji ene minute, v kateri je pred štirimi leti zabil 13 žebljev. Ni pa odveč omeniti, da je John najboljši v še eni nenavadni Guinnessovi kategoriji: na njegovi glavi so s kroglo za kegljanje, ki jo spustijo z višine, nalomili največ betonskih plošč v treh minutah – kar 45 jih je nosila njegova trda glava, preden je plošče zlomila padajoča krogla za bovling. Tudi ta podvig mu je uspel pred italijansko publiko, ki ga očitno dodatno motivira, pa tudi Italijani niso hranili hvale za možakarja svojih korenin. Včasih očitno ni slabo biti trdoglav.