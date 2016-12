V domačem akvariju lahko še sam zaplava

Akvaristika ni za vsakega, nekatere preseneti, koliko dela zahteva, drugi preprosto nimajo srečne roke in njihove ribe poginjajo. Ljubitelj akvaristike Eli Frucher iz izraelske Haife je eden redkih ljudi na svetu, ki se lahko pohvalijo, da imajo v dnevni sobi tako velik akvarij, da lahko v njem plavajo. Eli je lastnik največjega domačega tropskega akvarija na svetu, ki goste navdušuje z izjemno zbirko prečudovitih živobarvnih rib.



Z akvaristiko se je začel ukvarjati pri petih letih, čeprav je bila njegova soba velika komaj štiri kvadratne metre. Pri desetih letih si je kupil 3800-litrski akvarij, ki pa je počil in zmočil vse stanovanje. Takrat se je odločil, da bo zgradil še en akvarij in okoli njega hišo. Rezultat te odločitve je osupljiv.



Novi akvarij zadržuje neverjetnih 30.000 litrov vode in je dovolj velik, da se lahko vanj potopi in hrani ribe iz rok. V njem je 150 rib, ki pripadajo tridesetim različnim vrstam, omeniti velja tudi živopisane korale in poseben sistem osvetlitve. Celoten akvarij je zasnovan tako, da posnema naravno okolje koralnega grebena. Ker je akvarij tako velik, lahko nekatere ribe v njem zrastejo tako velike kot v naravi.



Za ogromno količino vode skrbi filtrirni sistem šest metrov pod akvarijem, ki je sposoben prečrpati 25.000 litrov vode na uro.



Da bi se ribe počutile kar se da dobro, se vsak teden odpelje do obale Sredozemskega morja in načrpa 1000 litrov sveže morske vode. »Korale potrebujejo vodo, ki je popolnoma čista, to pa je težko doseči v zaprtem sistemu,« je pojasnil Frucher. »Tako velik akvarij, kot je moj, navadno najdemo v ustanovah, ki imajo redno zaposleno osebje. Na svetu ni dovolj norih ljudi, ki bi počeli kaj takšnega.« Pa še ta malenkost, Frucher je nedavno prodal svoje uspešno podjetje in v žep pospravil več kot 750 milijonov evrov, zato si lahko takšen akvarij privošči.