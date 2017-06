V dolgem krilu in sandalih  zmagala na ultramaratonu

Ljudje se po navadi več let pripravljajo na ultramaratone in si za tek nakupijo vrhunsko tekaško opremo. María Lorena Ramírez iz Chihuahue v Mehiki se je nedavno udeležila 50-kilometrskega gorskega maratona, ga odtekla v sandalih iz reciklirane gume in v tradicionalnem dolgem krilu ter na koncu celo zmagala. Pred začetkom tradicionalnega tekmovanja, ki ga prirejajo v Puebli, je 22-letna Maria močno izstopala med približni 500 tekači iz 12 držav. Tradicionalno veljajo domorodci Raramuriji za najboljše tekače v Mehiki, Marija pa je med najboljšimi v svoji skupnosti, vendar nihče ni pričakoval, da bo zmagala. Na startu je v roki držala plastenko z vodo in robček, po sedmih urah in treh minutah pa je kot prva prestopila ciljno črto in pospravila v žep 300 evrov glavne nagrade. »Prišla je brez pripomočkov,« je povedal organizator Orlando Jiménez. »Ni imela gela ali energijskih tablic, palic za hojo, očal ali dragih tekaških čevljev, ki jih nosijo ljudje za gorski tek.« Še več, za podvig sploh ni trenirala, edina vadba so bili vsakodnevni 10- ali 15-kilometrski sprehodi med pasenjem ovac.



Njena zmaga je v svetu športa vzbudila veliko zanimanja, saj vsako leto lahko beremo o napredku atletske tehnologije. Potem pa pride mlada pastirica in dokaže, da za uspeh ne potrebujemo vse mogoče opreme. Po odmevni zmagi na ultramaratonu Cerro Rojo se je razvedelo, da je bila lani že druga na 100-kilometrskem maratonu Caballo Blanco v domači Chihuahui.