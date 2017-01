Usoden pobegli planet: konec sveta oktobra letos!

Zagovorniki teorij zarote so prepričani, da se bo naš svet končal v grozljivem trku že oktobra letos. Takrat naj bi se velikanski planet zaletel v našega. Avtor knjige Planet X – prihod 2017 David Meade je prepričan, da proti nam drvi zvezda dvojnica sonca, ki naj bi prišla iz smeri južnega pola. Z njo bo prišlo sedem vesoljskih teles, ki krožijo okoli nje, med njimi že omenjeni Planet X, ki mu pravijo tudi Nibiru. Šlo naj bi za vesoljsko telo, ki je nekje na robu našega sončnega sistema. Po prepričanju nekaterih naj bi Nibiru pred več sto leti zmotil orbite drugih planetov in tako izdal svojo prisotnost. Meade je prepričan, da ima Nibiru orbito, ki ga vodi do trka z našim planetom. Privlačila naj bi ga soncu sestrska zvezda, katere obstoj še nikoli ni bil dokazan. Bojda naj bi jo težko našli zaradi kota, pod katerim se nam približuje. »Prav zaradi tega so opazovanja otežena, razen če bi leteli visoko nad Južno Ameriko in imeli odlično kamero,« je prepričan Meade.



V svoji knjigi poskuša prepričati, da obstajajo številni znanstveni dokazi, vendar večina njegovih trditev kmalu izvodeni v religioznih utemeljevanjih. V neki recenziji njegove knjige je zapisano, da sprva govori o dejstvih in dvomljivih astronomskih dokazih, kmalu ga zanese v religiozne vode, vsaj tretjino knjige pa sestavljajo opisi njegovih vizij in sanj. Marsikatero dejstvo naj bi utemeljeval z omembami v Bibliji. Seveda ne manjka takšnih, ki mu v celoti verjamejo, med njimi je podjetnik Robert Vicino. Prepričan je, da se svetovne elite že pripravljajo na konec sveta. »Vprašajte se, zakaj je Rusija pravkar izvedla vajo za 40 milijonov ljudi? Ni dvoma, da nekaj prihaja, da bomo imeli opravka z dogodkom epskih razsežnosti kot v Bibliji.« Tej trditvi velja primakniti dejstvo, da je Vicino lastnik gradbenega podjetja, ki izdeluje podzemne bunkerje. Z njimi bi se bojda lahko zavarovali pred koncem sveta.



Znanstvena javnost se seveda z obstojem Nibiruja ne strinja. »Nibiru in druge zgodbe o planetih samotarjih so internetna potegavščina,« je v uradni izjavi zapisala Nasa. »Očitno je, da ne obstaja.« Uradna znanost ne enači Nibiruja s Planetom devet oziroma Planetom X, kot so ga januarja lani poimenovali astronomi. Spomnimo se, da so že za december 2015 svet preplavile napovedi o trku, nekaj podobnega se je dogajalo septembra 2014. Seveda je bil Nibiru omenjen tudi v sklopu slovite apokalipse, povezane z majskim koledarjem leta 2012. Očitno je ubogi Nibiru dežurni krivec za vse, kar se ni in se ne bo zgodilo.