Upokojenci skačejo iz letal in jahajo krokodile

Kdo pravi, da se je treba na stara leta zateči v varen objem naslanjača pred televizijo, si natakniti udobne copate in po telefonu nadlegovati vnuke, naj pridejo na obisk. Starostniki, ki nastopajo v novi televizijski seriji 50 načinov, kako ubiti vaše mamice, dokazujejo, da lahko tudi po 70. letu starosti zganjamo nepredstavljive vragolije. Lep dokaz za to je 74-letna upokojena medicinska sestra Nancy Ashmawy iz Dublina, ki je skakala iz letal, sedela na krokodilih, z mostu med dvema gorama skočila bungee in veliko več. Tokrat so se ji pred kamerami pridružile 77-letna Ann in 73-letna Joy, obe iz Londona, 65-letna Roz iz Singapurja in 73-letna Grace iz Glasgowa. Skupaj so se spustile po 43 metrov visokem slapu v Kostariki, hodile so po vrhu televizijskega stolpa in se spuščale po vrvi med nebotičnikoma v Torontu, v perujskem deževnem gozdu pa so lovile ribe z golimi rokami. »V resnici ne smete razmišljati o svojih letih, zdravje je tisto, kar je v resnici pomembno,« je pojasnila Nancy. »Sem v svojem 74. letu življenja, ne razmišljam, česa ne morem narediti. K meni pristopijo številni mladi ljudje in priznajo, da ne bi mogli početi stvari, ki jih počnem jaz. Rečem jim, da jih lahko.«



Nancy, ki je babica kar šestim otrokom, je prepričana, da se je treba neprestano soočati s strahovi. »Meni je to dalo določeno samozavest. Od nekdaj sem se bala vode, zelo slabo plavam. A zdaj se ne bojim več morja.« V priljubljeni televizijski seriji je začela nastopati na pobudo njenega sina Baza Ashmawyja, ki je radijski in televizijski voditelj. Prostovoljce, ki sodelujejo, sta iskala po dvoranah za bingo in domovih upokojencev. Tako so na Škotskem naleteli na Grace, ki si je od nekdaj želela potovati. »Nikoli si nisem mislila, da bom pri svojih letih tvegala življenje in opravljala takšne norosti. A to je najboljša stvar, kar sem jih naredila. Premaknila sem se iz lagodja. Večinoma me je bilo zelo strah, a to je veliko bolje kot sedeti doma in početi nič.« Tako kot Nancy je tudi Grace vdova. Obe upata, da bosta s svojim početjem spodbudili tudi druge starostnike, da odločneje zaživijo in uvidijo, da življenja še zdaleč ni konec.