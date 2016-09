Uničeno življenje: penis 20-letnika je večji od dojenčka

Mnogi moški sanjajo o večjem penisu. Obstajajo pa tudi taki, ki bi z veseljem imeli manjšega. Eden takih je tudi Kenijec Sorence Owiti Opiyo. Dvajsetletnik ima namreč penis, ki je desetkrat večji od povprečnega, zdravniki pa ne vedo, kaj je vzrok za to. Sorence naj bi bil sicer edini tak primer v deželi.

Za spolovilo mladega Kenijca pravijo, da je večje od otroka. Otrok ne bo mogel imeti, kako hudo je živeti s tako izboklino, pa ve najbolje on. V šoli so ga zaradi nje dražili, zato jo je enostavno nehal obiskovati. Sicer pa je, da nekaj ni v redu z njegovim mednožjem, opazil pri okoli desetih letih, ko se je oteklina pojavila in vztrajno rasla.

V bližnji prihodnosti se mu obeta operacija, za katero upa, da bo rešila (beri zmanjšala) njegov penis, življenje pa vrnila v normalne tirnice.

Fotografije, ki so nazorne (opozarjamo, preden kliknete!), najdete na povezavi .