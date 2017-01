Uničen božič: namesto daril jih je zjutraj zbudilo njuno seksanje

Prebivalci mirnega naselja v Angliji so na božično jutro doživeli pravi šok: namesto da bi jih pričakala praznični zajtrk in odpiranje daril, so se prebudili ob divjih krikih para, ki se je strastem predajal kar na travi, poroča Daily Mirror.

Okoli 6. ure so prebivalci zaslišali tako glasne krike, da so mislili, da je bil nekdo napaden. Očividka pravi, da je sama odprla okno, si nataknila očala in na sosedovem dvorišču opazila psa, ob njem pa par, ki je spolno občeval. Takoj je poklicala policijo, vendar je do njihovega prihoda par že odšel in se ustavil na koncu ulice.

»Pokvarilo nam je božič,« je povedala gospa, ki je tudi pripomnila, da z možem razmišljata o selitvi. »Ne želiva živeti v taki četrti,« je bila ogorčena in dodala, da takih krikov še nikoli ni slišala.

Predstavnik policije je potrdil, da so posredovali in se s parom pogovorili. Šlo naj bi za Poljaka, ki sta spila malce preveč vodke. »Nič ne kaže na to, da bi bila kakšna spolna aktivnost. Občanka nas je poklicala, ker je mislila, da nekoga napadajo,« je pojasnil.