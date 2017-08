Umrl je in se vrnil. Zdaj ve, kam gredo dobre duše in kam slabe

Kaj se zgodi po smrti, je večno vprašanje in ena največjih skrivnosti, o kateri pa ima vsak svoje mnenje. Med tistimi, ki so prepričani, kaj se dogaja, ko umreš, je tudi moški, ki so ga oživljali po skorajšnji utopitvi. Trdi, da življenje po življenju obstaja, še več, prepričan je celo, kam gredo dobre in slabe duše.

»Ko umreš, veš, da si mrtev, saj se lahko zgodita dve stvari: ali boš potoval skozi nekaj, kar je videti kot predor z lučjo, ali pa boš pristal v prostoru, ki je sestavljen zgolj iz strahu in teme,« je povedal za Mirror. V tem temnem prostoru torej ni luči, ko boste tam, boste vedeli, da ste v peklu. In tam boste ostali za vselej, pravi možakar, češ da te takrat obdajajo zgolj misli o tem, kako grozen človek si, vse ostalo pa je paralizirano. Ne vidiš ničesar, le temo, nobene zvezde, luči, nobene misli, razen tistih, ki te preganjajo, pojasnjuje neimenovani in dodaja: »Niti svojemu najhujšemu sovražniku ne bi privoščil tega.«

Videl pa je tudi, kam gredo dobri ljudje. »To, kar je videti kot predor, v resnici ni predor, od zunaj je videti kot žareča vrv, ki se počasi premika po vesolju. Vsa svetloba v njej so dobre duše, ki odhajajo v isto smer, na neki boljši kraj. To žarečo vrv sem videl, saj me je nekaj vodilo tja, in veliko srečo sem imel, da sem videl nekaj tako čudovitega,« je še povedal.

Če nekateri njegovi zgodbi verjamejo, pa se seveda pojavljajo tudi dvomljivci, ki se zavedajo, da napol mrtvi ljudje, zlasti utopljenci, ki jim primanjkuje kisika v možganih, lahko halucinirajo.