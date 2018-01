Ukradli najdražjo steklenico vodke

V torek zgodaj zjutraj so zaposleni v baru Cafe 33 v danski prestolnici København ostrmeli od presenečenja. V barski zbirki je manjkala steklenice vodke, ki naj bi bila najdražja na svetu, zanjo je treba odšteti več kot milijon evrov. Zlikovca so na delu posnele nadzorne kamere, a sta moška močno zamaskirana in skorajda neprepoznavna, saj sta si čepico potegnila globoko na obraz, usta in nos pa zakrila z ruto.



»Očitno sta imela ključ ali njegovo kopijo. Nemoteno sta lahko vstopila, nato pa vlomila skozi vrata muzeja vodke, ki ga imamo v kleti. V njem je 1200 steklenic te pijače, a tatova sta vedela, kaj iščeta. Odnesla sta zgolj najdražjo,« je lokalnim medijem povedal Brian Ingberg, lastnik zbirke.



Najdražja steklenica vodke se imenuje Russo Baltique in je edina na svetu. Narejena je iz treh kilogramov zlata in prav toliko srebra, okrašena pa s kosi usnja, s katerim je bil oblazinjen reli avto, ki je leta 1912 tekmoval v Monte Carlu. »Steklenico sem si za muzej izposodil iz Latvije, od zasebnega podjetja, ki izdeluje najdražje vodke in avtomobile na svetu. V zbirki smo jo imeli natanko pol leta, zdaj pa je izginila,« je obupan Ingberg, ki je tatvino prijavil policiji, nepridiprava pa iščejo tudi s pomočjo objav na družabnih omrežjih. »Pretresen sem in zelo razburjen. Ta vodka je bila kraljica zbirke in prav nobena od preostalih 1200 se ne more kosati z njo. Upam, da jo najdejo in jo lahko postavim nazaj na svoje mesto,« je še dodal Ingberg.