Ujel 100-kilskega krapa in ga preselil v svoj ribnik

Dolgih 90 minut se je Tim Webb boril z velikansko ribo, a je bil njegov napor poplačan, saj je ujel rekorderja. Strastni ribič iz Velike Britanije je svoj trnek namočil v jezero Ban Pong na Tajskem, ki je priljubljen kraj za lov na velikanske krape. Izkušnje so ga naučile, da je najprimernejša vaba za te požrešne prebivalce sladkih voda mešanica kruha in riža. Že takoj ko je žival zgrabila, je vedel, da se na drugi strani niti skriva velikan. Potem ko je žival zvlekel na kopno, je tehtnica pokazala, da je težka nekaj več kot 100 kilogramov. S tem je prejšnjega rekorderja premagal za poštenih 31 kil.



Tim Webb ima v bližini jezera tudi lasten ribnik, zato je od lastnika jezera kupil velikanskega siamskega krapa in ga preselil v svoje vode. Koliko je 57-letni ribič iz Crawleyja plačal za svoj ulov, ni znano, je pa potrdil, da je šlo za več tisoč evrov. »Takoj ko je potegnilo, sem vedel, da gre za nekaj posebnega. Skoraj bi me podrlo po tleh,« se spominja Webb, ki ima ribo zdaj v svojem ribniku Palmova laguna, ki je od kraja ulova oddaljen 40 kilometrov. Prevoz velikanke ni bil šala, v svoj dostavni tovornjak je postavil platno in ga napolnil z vodo. Potrebnih je bilo kar šest ljudi, da so ribo prenesli na tovornjak in jo zavili v vlažno krpo. Zdaj že plava v Webbovem ribniku, ki ga vsako leto obišče na tisoče ribičev iz Velike Britanije. »Izjemen občutek je ujeti ribo, ki je daleč največja. Bilo je nekaj trenutkov, ko bi lahko vse skupaj šlo po zlu, a mi je na koncu vendarle uspelo žival zvleči do brega. Bil sem vzhičen.«



Odkar je rekorder v njegovem ribniku, je že zaznal povečanje povpraševanja, saj tudi drugi ribiči želijo ujeti velikanskega krapa.