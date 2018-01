Uganka, zaradi katere si mnogi pulijo lase

»Moški vstopi v trgovino in ukrade stotak iz blagajne. Blagajnik tega ne ve. Nato moški kupi za 70 evrov stvari in plača z ukradenim bankovcem. Blagajnik mu vrne 30 evrov. Koliko denarja je lastnik izgubil? 30, 70, 100, 170 ali 200 evrov.«

Mnogi so računali in prišli do različnih odgovorov. Rešitev pa bi lahko bila tale: Najprej se stanje v blagajni zmanjša za ukradeni stotak, potem pa moški plača 70 evrov vreden nakup s 100 evri. To pomeni, da je stanje v blagajni začasno enako. A moški odnese za 70 evrov dobrin, poleg tega blagajnik moškemu vrne 30 evrov. Skupaj to pomeni 100 evrov.

Ali je ta rešitev ustrezna? Ja, če obravnavamo prodane dobrine po prodajani ceni in ne nabavni. Vsem je namreč jasno, da trgovci kupijo ceneje, kot prodajajo, sicer ne bi mogli preživeti ...