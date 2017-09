Učilnica v slogu Harryja Potterja

Učitelji poskušajo na najrazličnejše načine pritegniti pozornost učencev, vendar le redki to naredijo tako veličastno kot Kyle Hubler. Učitelj iz ameriške zvezne države Oregon je učilnico opremil v slogu junaka knjig za mladino Harryja Potterja.



Prostore v šoli Evergreen v Hillsboru je začel opremljati že lani in učencem je bilo zelo všeč. Ko je izvedel, da bo letošnje leto poučeval v drugi učilnici, pa se mu je ponudila priložnost, da naredi kar različico Bradavičarke, kot se imenuje čarovniška šola v priljubljeni knjigi. »Čeprav sem vedel, da je nemogoče, sem sanjal o tem, da bi šel nekoč na Bradavičarko,« je povedal Hubler. »Potem ko sem začel učiti in sem se z učenci pogovarjal o njihovih željah, sem ugotovil, da jih lahko razveselim.«



Doma je imel zavidljivo zbirko predmetov na temo Harryja Potterja, zato mu ni bilo težko okrasiti učilnice. V petih tednih je bila nared. Učenci niso mogli verjeti svojim očem, ko so stopili v novi svet. Hodili so po sobi in raziskovali, pritegnila jih prav vsaka malenkost. Zdaj komaj čakajo, da bodo lahko sedli v klopi te čudovite učilnice.