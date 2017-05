Tožila starše za žepnino

Razsodba španskega sodišča bo verjetno nagnala strah v kosti slehernega odraslega otroka. Mladenka s severa Španije je namreč vložila tožbo proti staršem, ki je niso hoteli več finančno podpirati, sodišče iz Castra Urdialesa pa je s sklepom, da je 23-letnica prelena, da bi služila denar, pritrdilo prav mami in očetu.



Sodišče priznava, da morajo starši skrbeti za otroka, mu dati streho nad glavo in hrano, dokler ne zmorejo poskrbeti sami zase, dokler niso sposobni sami služiti denarja (razen v primeru nezmožnosti otroka). Toda obenem je sodišče izvedelo še, da je mlada ženska zapravila prav vsako priložnost za delo, in zato 23-letnici sporočilo, da oče in mama nista več dolžna skrbeti zanjo.



Hči je starše zvlekla na sodno klop, ko so ji rekli, da je čas, da se osamosvoji, skrbi sama zase. A za to ni naredila nič, je slišalo sodišče: da je bila brez evra, je bila kriva sama, šolanja ni končala, kakega posebnega znanja nima, prav tako ne kvalifikacij, čeprav so ji starši plačevali najrazličnejše tečaje, tudi računalniške, a jih ni opravila ali pa se ni pravočasno vpisala. Sodnik je izvedel še, da je 23-letnica sicer dobila službo, in to v domačem kraju in celo v Londonu, a obdržati ji ni uspelo niti ene. »Rekla je, da je preveč dela, prenaporen urnik, premalo denarja,« piše v razsodbi. »Čeprav je dovolj stara, da bi delala, se ni primerno vedla, bila je lena, izpuščala priložnosti, torej se je sama spravila v ta položaj,« je sklenil sodnik.