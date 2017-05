Tožila hotel, v katerem je zanosila

BERLIN – Tri strastne dni je Nemka preživela v hotelu v nemškem mestu Halle. Devet mesecev pozneje je rodila, in ker o svojem tridnevnem spremljevalcu ni vedela ničesar, je vložila tožbo – proti hotelu.



Sina, ki je zdaj star sedem let, je mati poimenovala Joel, prepričana je, da je njegov oče prav moški, s katerim je junija 2010 v hotelu preživela tri strastne dni (in noči). Toda, obstajala je velika težava. Ženska ni vedela, kako naj poišče moškega, saj je poznala le njegovo ime: Michael. Potem se je domislila; šla je v hotel in ga opisala receptorjem, hkrati pa upravo prosila, naj ji povedo ne le njegov priimek, temveč tudi naslov, da bi ga lahko izsledila, mu povedala za sina, ki ga je dobil, in tako dobila denarno pomoč.



Toda v hotelu so jo zavrnili, da jih nič ne zavezuje k temu, da bi izdajali osebne podatke nekdanjih gostov, so ji povedali. Poleg tega so bili v obdobju, ki ga je omenila ženska, pri njih kar štirje moški z imenom Michael. In ker jim ni mogla dati še kakšnega podatka o svojem Michaelu, je hotelska uprava sklenila, da ne bi mogli z gotovostjo identificirati moškega, s katerim je pri njih, v sobi v drugem nadstropju, preživela tri dni. Toda Nemke to ni ustavilo – proti hotelu, gre za verigo s sedežem v Münchnu, je na münchenskem sodišču vložila tožbo, da bi tako prišla do želenega podatka. A tako kot hotel jo je zavrnilo tudi sodišče: sporočili so ji, da nima pravice zahtevati informacij od hotela. In še, da ima tudi moški pravico zaščititi svoje osebne podatke pa tudi potencialni zakon ali družino, to pa ima prednost pred njeno zahtevo oziroma pravico do alimentacije. Sodišče je sklenilo tudi, da imajo štirje Michaeli, ki so bili takrat v hotelu, pravico do zasebnosti, ta pa jih varuje pred morebitnim razkritjem spolnega razmerja. Poleg tega, dodajajo, je vprašanje še to, ali je to sploh njegovo pravo ime...