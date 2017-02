Tožila bo loterijo, pri kateri je zadela milijon

Glavni dobitek na loteriji so sanje številnih manj petičnih državljanov, ki so prepričani, da bi takšna sreča za vedno rešila vse njihove težave. Da jih bo predvsem onesrečila, pa zatrjuje najmlajša britanska dobitnica igre na srečo euromillions Jane Park iz Edinburga, ki je prepričana, da ji je milijon funtov, ki ga je zadela leta 2013, pri 17 letih prinesel same težave.



»Mislila sem, da bo moje življenje desetkrat boljše, izkazalo pa se je za desetkrat slabše. Večino časa si želim, da sploh ne bi imela denarja,« trdi Parkova, ki je prepričana, da bi bilo njeno življenje, če ne bi zadela, precej bolj preprosto. »Ljudje me gledajo in si mislijo: želim si živeti kot ona, ko bi le imel njen denar. Vendar se ne zavedajo, pod kakšnim stresom sem,« pravi lastnica dveh nepremičnin. »Res imam materialne dobrine, a moje življenje je prazno. Kaj je moj smisel v življenju?« se sprašuje. Razmišlja celo o tem, da bi tožila upravo loterije.



Nekoč prostovoljka je po dobitku namenila približno 4500 funtov za povečanje prsi (ki jih je za noč čarovnic razkazovala v enem od nočnih klubov v Glasgowu, fotografija je pristala na spletu), a tudi to ni pomagalo njenemu ljubezenskemu življenju, ki je zaradi denarja postalo prava katastrofa. Prepričana, da so z njo samo zaradi njenega denarja, je dala na čevelj vrsto fantov. Preostali denar je, razen za nepremičnine, zapravila za po meri narejenega range roverja, celoletno vstopnico za tekme svoje priljubljene nogometne ekipe, počitnice s prijatelji na Ibizi, še nekaj drobnih lepotnih posegov in za brezdelje, ki pa je ni osrečilo – sčasoma se je vrnila na delovno mesto prodajalke v trgovini, kjer je delala pred dobitkom na loteriji.





Da ji je denar zares zmešal glavo, je prepričanih tudi mnogo Britancev, ki spremljajo njeno življenje na družabnih omrežjih. Lani je spravila v smeh spletne sledilce z bizarnim seznamom pravil za svojega takratnega fanta Connorja Georgea, ki ga je objavila na spletu. Med drugim je 21-letniku prepovedala, da bi se pogovarjal z drugimi dekleti, ter mu, preden sta odpotovala na romantične počitnice na Ibizo, podarila majico s svojo fotografijo, ki jo je moral nositi ves čas njunega bivanja na otoku zabave. Čeprav se je menda držal vseh pravil, ga je po romantičnih počitnicah odslovila.



Parkova verjame, da bi, če ne bi zadela denarja tako mlada, živela popolnoma drugače. Opozarja, da bi morali v državi spremeniti zakone in starostno mejo, pri kateri lahko kdo pobere loterijski dobitek, premakniti s šestnajstega na osemnajsto leto. Kljub jadikovanju, kako nesrečno jo dela življenje na veliki nogi, pa Škotinja očitno še ni pomislila na najbolj logično možnost – da bi denar, ki ji je še ostal, preprosto podarila.