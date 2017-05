Torba z Luninim prahom na dražbi

NEW YORK – Za preprosto kvadratno belo torbo bi lahko na dražbi, ki bo julija v New Yorku, iztržili do štiri milijone dolarjev. Seveda to ni katera koli torba, temveč tista, ki je leta 1969 z Apollom 11 potovala na Luno, tista, v kateri je vzorce zbiral astronavt Neil Armstrong, prvi človek, ki je hodil po Luninem površju.



Avkcijska hiša Sotheby's, ki bo organizirala dražbo, je sporočila, da je v torbi še prah z Lune, saj je v njej Armstrong zbiral kamne in prah z območja, znanega kot Morje tišine. Dražba bo 20. julija, na 48. obletnico pristanka Apolla 11 na Luni, to bo prva uradna in zakonita prodaja kakega artefakta z misije, je povedal Jim Hull, vodja razstav in artefaktov pri Nasi. Čeprav je prodaja materiala z misij zakonsko prepovedana, se menda kamenje in prah vendarle prodaja, seveda na črnem trgu.



Apollo 11 je proti Luni poletel 16. julija 1969 s tremi astronavti na krovu, poleg Neila Armstronga še Edwin Aldrin in Michael Collins. Štiri dni pozneje sta Armstrong in Aldrin z lunarnim modulom pristala na Luni, na t. i. Morju tišine. Prvi je na površje stopil Armstrong in izrekel slavne besede: »To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.« Astronavta sta nato na Luninem površju izobesila ameriško zastavo, opravila nekaj meritev ter zbrala lunarno kamenje in prah. Na Zemljo se je misija vrnila 24. julija, astronavti pa so postali pravi junaki. A brez zapletov ni šlo, vrečka z vzorci se je pomešala z drugimi vrečkami, v katerih nikoli niso hranili vzorcev z Lune. V nekem trenutku je torbo zaseglo ministrstvo za pravosodje, zavoljo preiskave, potem pa jo pomotoma prodalo na dražbi, kupila jo je sedanja lastnica, chicaška odvetnica Nancy Lee Carlson. Ker jo je zanimala zgodovina vrečke, jo je v analizo poslala Nasi, ta pa je potrdila njeno pristnost in jo hotela zadržati, ko so ugotovili, da je v njej prah z Lune. Celo tožbo je vložila Nasa, a izgubila, saj je sodnik po dveh letih letošnjega februarja odločil, da je treba vrečko vrniti lastnici.



No, Hull meni, da je vrečka neprecenljiva, saj so jo uporabljali med slavno mislijo in še Lunin prah vsebuje. Carlsonova je zanjo plačala 995 dolarjev, avkcijska hiša Sotheby's pa jo je ocenila od dva do štiri milijone dolarjev. Izkupiček bo namenjen dobrodelnim organizacijam in ustanovitvi sklada štipendij za študente na univerzi Northern Michigan, kjer je študirala tudi Carlsonova. U. S. Torbo za vzorce, ki jo je prenašal Neil Armstrong, bo prodajala hiša Sotheby's. (