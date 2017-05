Temnopoltemu so presadili penis belca

Kirurgi so razkrili, da je moški, ki so mu kot tretjemu uspešno presadili penis, temnopolt – donator novega penisa pa je bil belec. Zaradi tega je 40-letni pacient že napovedal, da bo konec leta prestal še izdatno medicinsko tetoviranje svojega uda, da bo barvno usklajen z njegovim telesom. To je potrdila tudi ekipa južnoafriških kirurgov, ki so novi penis nameščali skoraj deset ur. Poseg je bil tako popoln, da bo lahko moški imel spolne odnose.

Pacient, ki ostaja neimenovan, je penis izgubil zaradi neuspešnega obrezovanja, ki je v njegovem okolju tradicionalno. Presaditev se je odvijala 21. aprila, zdaj pa je že očitno, da je uspela, saj je že imel erekcijo. V naslednjih šestih mesecih bo že lahko sam uriniral in seksal. Strokovnjakinja za tetovaže Rosemarie Andlauer je razkrila, da barvanje kože ni nič neobičajnega, bo pa trajalo zelo dolgo, da bodo v celoti potemnili penis. »Tudi če bi pacient vzdržal, da bi mu celega pobarvali med enim obiskom, to ne bi bilo priporočljivo, saj ni varno, da bi se ves penis celil hkrati. Jaz ga ne bi tetovirala okrog in okrog, temveč po pasovih, verjetno po tretjinah. Vmes bi se moralo zaceliti, sicer bi trajalo dlje, pri teh zadevah pa ne velja hiteti.«

Le malo donatorjev

Vodja zapletenega posega je bil profesor André van der Merwe, vodja urološkega oddelka na Univerzi Stellenboch. »Pacient je črn, donator je bil bel. Imamo zelo malo donatorjev za tovrstne presaditve. Druge izbire nismo imeli. Pacient je imel razmerja z ženskami, a ko je prišel na vrsto spolni odnos, se je umaknil. Te ovire ne bo več. Trpel je za depresijo in celo razmišljal o samomoru.« Zdaj naj bi bilo njegovo stanje bistveno boljše. »Zagotovo je eden najbolj zadovoljnih pacientov na našem oddelku. Izjemno dobro okreva. Ni znakov, da bi telo penis zavrnilo, šivi pa se dobro celijo.«

De Merwe je tisti kirurg, ki je 11. decembra 2014 opravil prvo uspešno presaditev penisa in nato še drugo dve leti pozneje v Bostonu. Dolga leta je izvajal poskuse na truplih, da je ugotovil, kateri živci so povezani, katere žile in strukture je treba združiti, da bi zagotovili normalno delovanje tega pomembnega organa. Pri prvem posegu so uporabljali podobne tehnike in pristope kot pri prvi presaditvi obraza. »Veliko moškim bi s tem lahko izboljšali življenje, a težava je, da je premalo donatorjev in denarja,« je povedal De Merwe.

V Južni Afriki so trajne poškodbe penisov zelo pogoste zaradi neustrezno izvedenega obrezovanja. Še posebno pogoste so pri plemenu Xhosa na vzhodu države. Čeprav ni znana uradna številka, koliko penisov na leto amputirajo zaradi okužb, naj bi jih zgolj v provinci Vzhodni Cape 55 na leto. Ne preseneča, da je bila prva presaditev prav v tej državi. Po nekaterih ocenah naj bi vsako leto penis izgubilo 250 moških zaradi skrivnostnih in brutalnih iniciacijskih ritualov. Obred, imenovan ukvaluka, izvajajo junija, ko se začne nova žetev. Takrat na tisoče golih dečkov pošljejo v oddaljeno divjino, kjer morajo preživeti zgolj z odejo in skromno zalogo hrane. Vrhunec je obrezovanje, ki ga opravi tradicionalni kirurg incibi. Najpogosteje se zaplete zaradi okužb, neredka je celo smrt. Vsako leto poskušajo dobrodelne organizacije ustaviti to nevarno prakso. Nekaj podobnega naj bi se izvajalo tudi po drugih delih Afrike, v Keniji je obrezanih 35 odstotkov moških.