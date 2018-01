Tajski moški se belijo med nogami

Na Tajskem, v državi, kjer so številni obsedeni s posvetljevanjem temne kože, izvajajo tudi lasersko beljenje penisa. Poseg opravljajo v bolnišnici Lelax v prestolnici Bangkok; komaj so na družabnih omrežjih objavili oglas, že so jih moški zasuli s prijavami, desetim so poseg že opravili. Intimne dele so začeli posvetljevati pred pol leta, pravi naval pa se je začel pred dnevi, ko so postopek prikazali na tajski televiziji in družabnih omrežjih. »Zaradi družabnih omrežij gre vse tako hitro, zdaj že sprejemamo rezervacije,« pravi vodja marketinga v bolnišnici Popol Tansakul.

»Preprosto smo odgovorili na potrebe naših strank.«

Sto junakov na mesec si želi za 650 dolarjev pobeliti svoje premoženje, pravi Bunthita Wattanasiri, vodja oddelka za kožo in laser v bolnišnici Lelax. »Uporabljamo isti pigmentacijski laser kot za druge predele kože. Vsa oprema ima dovoljenje tajskega ministrstva za zdravje,« še dodaja. V bolnišnici so pojasnili tudi vzrok za ponudbo tega tretmaja: »Preprosto smo odgovorili na potrebe naših strank. Mnogi nas namreč prosijo za posege na določenih delih telesa.«

Ker gre za občutljive dele telesa, so kajpak previdni, večina strank je starih od 22 do 55 let, mnogi so istospolno usmerjeni. Ne le moškim, tudi ženskam je na voljo poseg, a naval med slednjimi ni tolikšen. Za poseg se je namreč odločilo le 30 predstavnic nežnejšega spola. Ne glede na to pa se ni nihče pritožil, vsi, tako ženske kot moški, so zadovoljni, so še sporočili iz bolnišnice.

Prav ta bolnišnica je prah dvignila že lani, in to z lepotnim posegom 3D-vagina: pri postopku s pacientovo lastno maščobo ustvarijo bolj okrogle, debelejše genitalije.

Trg je očitno zrel za tovrstne posege, saj jih, predvsem prek spleta, ponujajo tudi v drugih predelih sveta, a so posebno iskani in priljubljeni na Tajskem, kjer so oglasi za beljenje kože povzročili ogorčenje in celo opazke, da gre za rasizem. »Ljudje ne morejo sprejeti barve svoje kože,« je zapisal neki spletni uporabnik. »Kaj takega, kam gre ta svet,« meni drugi, tretji pa: »Zakaj pa ne?«