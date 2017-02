Svojo roko ponoči priklopi na elektriko

Američanka Caitlin Michelle se je rodila s pohabljeno levo roko. Od četrtega leta je zato nosila protezo, a ta ji ni omogočala zahtevnejših aktivnosti. Danes 25-letna svetlolaska iz New Jerseyja, ki je po poklicu učiteljica, je zdaj končno dočakala visokotehnološko bionično roko, ki je povezana z njenimi mišicami in živci. Več mesecev jo je izdelovala ekipa specialistov, tako da ima Caitlin danes dve delujoči roki. »Moja nova bionična roka je neverjetna, predmete lahko primem na osem različnih načinov, zapestje lahko zavrtim za ves krog. Dolga leta sem uporabljala roko, ki mi je omogočala zelo malo stvari. Na srečo mi je stroške za novo pokrila zavarovalnica, te zadeve stanejo na tisoče evrov.«



Caitlin jo uporablja čez dan, ponoči pa jo priklopi na elektriko, da napolni baterije. Lepotica pa je dejstvo, da nima normalne roke, dolga leta sprejemala s humorjem. Lep dokaz za to so njene maškarade, ko se za različne priložnosti našemi v superjunakinje, ki imajo odsekano roko. »To me zabava, pa tudi ljudje se bolje počutijo, če vidijo, da se na račun roke zafrkavam.«



V superjunakinje se je začela šemiti lani, preoblekla se je na primer v žensko mačko. »To je postalo moj hobi, zelo me zabava. Učim otroke, stare 11 in 12 let, nad mojo roko so očarani, ves čas jo primerjajo z liki iz računalniških iger,« je povedala Caitlin. »Tihi robotski zvoki, ki jih oddaja, so otroke sprva nekoliko zmedli, zdaj pa so povsem navajeni nanje. Ljudem poskušam pomagati, da se soočijo z mojo protezo na zabaven način, nočem, da bi me zaradi tega pomilovali. Da bi si mislili, da je moje življenje tragično. Prej obratno.«