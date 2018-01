Svojim otrokom zgradil cesto skozi gozd

Moški iz Indije je zgolj s sekiro in palico naredil cesto skozi osem kilometrov deževnega gozda, da bi ga lahko njegovi otroci pogosteje obiskovali. Jalandhar Nadžak živi v oddaljeni vasici v indijski državi Orissa. Lokalna šola je od njegovega doma oddaljena 10 kilometrov po hribovitem terenu oziroma tri ure hoje, zato so se njegovi trije sinovi morali odseliti, da lahko pridobijo osnovno izobrazbo.



Zadnji dve leti se je 45-letni Jalandhar z orodjem v roki odpravil v gozd in po osem ur odstranjeval skale in sekal vegetacijo. Kmalu so njegovi napori in njegova zgodba pritegnili pozornost javnosti. Lokalni uradniki so mu obljubili, da bodo sami dokončali preostali del poti, ki je zdaj dovolj dobra, da se lahko po njej vozijo avtomobili. Prav tako mu bodo plačali za delo, ki ga je v tem času opravil, kar bo zanj seveda več kot dobrodošlo. Od nove ceste bo veliko pridobila njegova domača vas, ne nazadnje se Jalandhar ukvarja s prodajo zelenjave, kar bo zdaj bistveno lažje. Možakar je razkril, da nikoli ni hodil v šolo, se pa neskončno veseli, da bodo lahko njegovi otroci ob vikendih in počitnicah prišli domov in uživali v družinskem življenju.



Še posebno pohvalno je, da med ustvarjanjem ceste ni posekal niti enega drevesa. »Moji otroci težko hodijo po ozki kamniti potki,« je povedal. »Pogosto so se spotikali ob kamenje, zato sem se odločil narediti cesto čez goro, da bodo varno potovali.« Jalandhar je izkoristil pozornost oblasti in jih zaprosil za elektriko in pitno vodo.