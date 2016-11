Svoje moške dajo v vrtec in po mili volji nakupujejo

»Končno, končno, končno.« To je bila najpogosteje izrečena beseda navdušenih moških, potem ko so zagledali udobno čakalnico v nakupovalnem središču. Posebej urejen prostor se imenuje vrtec za moške, v njem pa se lahko spremljevalci žensk, ki se v nakupovalnih središčih bistveno bolje znajdejo in v njih tudi dlje zdržijo, sprostijo v sedežih in si na televiziji ogledajo kak športni dogodek. Ni skrivnost, da obstaja malo stvari, ki jih moški bolj sovražijo od obiskovanja prodajaln z ženami ali dekleti. Vodstvo nakupovalnega središča v Šanghaju je bilo prepričano, da jim bo z vrtcem za moške uspelo privabiti več strank. Očitno zadeva deluje, saj v nakupovalnem središču ni več videti trpečih obrazov moških, ki se z rameni naslanjajo ob zidove, v rokah pa držijo polne vreče oblačil.



Tudi ženske so zadovoljne, saj lahko svoje opravijo, ne da bi jim kdo ves čas dihal za ovratnik, nervozno pogledoval na uro in spuščal naveličane zvoke. Uporaba vrtca za moške je sila preprosta. Ženske svoje kosmate polovice preprosto odložijo v posebej prirejenem prostoru v tretjem nadstropju, kot bi to naredile v igralnicah za otroke. Med nakupovanjem so lahko mirne, saj se njihovi partnerji kratkočasijo s prebiranjem časopisa, uživanjem na masažnih stolih in klepetanjem s sotrpini. Tudi zadremajo lahko, če jih je volja.



Nekateri boste morda pomislili, da lahko ostanejo doma, če jim ni do obiska nakupovalnega središča. A to seveda ni res. Drugi pravijo, da so v nakupovalnih središčih lokali in restavracije, kjer si lahko oddahnemo. To je res, vendar ima vrtec za moške to prednost, da je popolnoma brezplačen. »To je tako krasno središče,« je bil navdušen eden izmed obiskovalcev. »Zame je bilo obiskovanje nakupovalnih središč hujše kot služba.« Raziskave potrjujejo, da se povprečni moški naveliča nakupovalnega središča po 26 minutah, kar 80 odstotkov vseh sovraži nakupovanje s svojimi partnericami. Med njimi se jih 45 odstotkov kupovanju s partnerico v celoti izogne, ne glede na posledice.