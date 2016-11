Sveta vojna proti Spužiju Kvadratniku

Župnik iz Novega Vinodolskega Hrvoje Poljak je prepričan, da je Spuži Kvadratnik v nasprotju s krščanskimi vrednotami ter otroke usmerja v greh. Če morda še ne veste – morska spužva kvadrataste oblike je glavni lik priljubljene ameriške risanke, v kateri nastopajo še druge morske živali, kot sta morska zvezda Patrik in rak Gospod Rakar.



Župnik, ki je, presenetljivo, pripadnik mlajše generacije in je bil do posvetitve član več glasbenih skupin z Reke, kjer je odraščal, je v znak protesta proti risanki izdal letake, ki jih deli v svoji župniji. Na njih ostro kritizira v risanki nastopajoče like, in piše, da vsak od njih predstavlja enega od smrtnih grehov: napuh, pohlep, pohoto, zavist, požrešnost, jezo in lenobo. Risanka po njegovem mnenju otroke odvrača od katoliških vrednot in jim ponuja lažna in predvsem škodljiva sporočila, Spužija pa je označil kot pohotneža in prešuštnika. Poljak je staršem priporočil, naj otrokom ne dovolijo gledanja te risanke, sicer pa je znan po tem, da javno nasprotuje lovu na pokemone in še dolgi vrsti drugih novodobnih hudičev, kot so joga, feng šuj in reiki.



Spuži je heroj, in ne pohotnež!



O tem, kako so na njegove ostre kritike reagirale njegove ovčice v Novem Vinodolskem, hrvaški mediji še ne poročajo, so se pa odzvali ljubitelji filmske umetnosti iz Varaždina in ustanovili štab za obrambo lika in dela Spužija Kvadratnika. Združenje za filmsko umetnost Trash, ki že več kot deset let organizira filmski festival v Varaždinu, je zavrnilo vse župnikove izjave, in si izmislilo vodilo za njihovo delovanje, ki se glasi Spuži Kvadratnik – heroj, in ne pohotnež. Kot so sporočili na spletni strani filmskega festivala Trash, si veseli glavni lik iz risanke Spuži Kvadratnik prizadeva za splošne družbene vrednote. »Vsi, ki so si ogledali risanko, vedo, da Spuži trdo dela pri svojem delodajalcu. Z nizko plačo redno pomaga prijateljem in sosedom ne glede na to, kakšni so,« so zapisali v sporočilu.



Za ta petek so napovedali zabavo podpore Spužiju v enem izmed gostinskih lokalov v Varaždinu. Obvezna obleka je nekaj rumenega, ker je Spuži rumene barve, udeleženci tega dogodka pa bodo poslali univerzalno sporočilo miru in ljubezni za vse. »Mi vsi smo Spuži Kvadratnik,« so sklenili. Tako so se v združenju Trash nekoliko ponorčevali iz sloganov, ki jih na Hrvaškem vojni veterani in tako imenovani domoljubi občasno uporabljajo v podporo hrvaškim generalom in ob uvedbi napisov v cirilici v Vukovarju.