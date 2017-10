Svatom izvirno razkril, da ga nevesta vara

Kaj bi naredili, če bi tik pred poroko izvedeli, da vas boljša polovica vara? Morda bi vse skupaj odpovedali in se odločili za maščevanje, eden od ženinov pa se je odločil za maščevanje in svatbo – obenem.

Zgodilo se je v Singapurju. Svatje so bili prezadovoljni z razkošno poroko, potem pa je na sceno stopil ženin z osladnimi posnetki njega in njegove novopečene žene. Vse lepo in prav, a niz standardnih zaljubljenih fotografij se je končal s pravim šokom: kar naenkrat so se na platnu začele vrteti fotografije, na katerih nevesta z drugim moškim odhaja v hotelsko sobo.

Po poročanju tujih medijev je mladenič najel zasebnega detektiva, ki je prav kmalu ugotovil, da ga punca vara. Da je bilo vse skupaj še huje, pa jo je »na delu« ujel le nekaj dni pred poroko iz sanj.