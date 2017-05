Študenti polnijo ulico z zamaški steklenic

Treba je priznati, da imajo Američani izjemen občutek za samopromocijo in ustvarjanje zanimivih doživetij. Med njimi je Avenija stekleničnih zamaškov v kampusu univerze College Station v Teksasu. Gre za ulico, ki je napolnjena s stotinami tisoči, če ne kar milijoni zamaškov steklenic piva in brezalkoholnih pijač. Nihče se ne spomni, kdaj se je začela 50 metrov dolga in približno dva metra široka ulica polniti s kovinskmi zamaški. Avenija stekleničnih zamaškov je med dvema restavracijama in verjetno sta njuna lastnika uporabljala ulico za odlagališče, potem pa so zamaške na nastali kup začeli metati tudi gosti lokalov, ki so svojo pijačo želeli popiti na prostem. Tako so se zamaški nakopičili. Kmalu so jih vozili tudi iz drugih okoliških restavracij in barov – vse skupaj naj bi trajalo že štiri desetletja.



Na seznam lokalnih zanimivosti so ulico uvrstili v začetku tisočletja; oblasti so zavohale, da bi lahko z njo pritegnili turiste. Nad ulico so namestili osvetljen napis in jo vključili v turistično ponudbo. Študenti nad to potezo niso bili navdušeni, ker naj bi žalili tradicijo, a so se že sprijaznili, da zamaške nosijo tudi od zunaj. Zadnje čase restavracije ne prodajo več tako velikih količin piva, zato je obstoj ulice večinoma odvisen od požrtvovalnih posameznikov, ki pridno zbirajo zamaške. K ohranitvi ulice so priskočila tudi lokalna podjetja, pivovarna Shiner je prejšnji mesec donirala neverjetnih 380.000 zamaškov.



Sprva je bila ulica napolnjena zgolj z zamaški ameriških pivovarn, potem so jih začeli prinašati tudi od tujih proizvajalcev piva. Ta poteza je pritegnila številne zbiratelje, ki tam brskajo za redkimi zamaški. Teh ni tako malo, pa tudi vsak turist si vzame kakšnega za spomin, zaradi česar se avenija vztrajno prazni. Poznavalci odsvetujejo, da se po tej ulici sprehodimo bosi ali v natikačih, saj so robovi zarjavelih zamaškov zelo ostri.