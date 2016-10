Stregel poslovnežem in odbil prst Veneri

Nerodni natakar, ki se je pripravljal na strežbo gostom v londonskem Britanskem muzeju, je poškodoval enega od neprecenljivih kipov: Venera, rimska marmorna kopija grške boginje iz četrtega stoletja pred našim štetjem, je ostala brez prsta.



Zgodilo se je, ko so se natakarji pripravljali na poslovni dogodek v eni od muzejskih galerij. Uslužbenec podjetja za catering je sklonjen stal ob kipu, ko se je dvignil, pa je butnil v Venerino desno roko in ji odbil prst. Ta je treščil na tla, a se na srečo ni razletel. Predstavnik muzeja v središču Londona je povedal, da so kip, ki predstavlja napol golo boginjo ljubezni, so popolnoma obnovili.



Čeprav se je zgodil že lani decembra, vest o neljubem dogodku ni prišla v javnost. Vse doslej. Številni se zdaj sprašujejo, kako je mogoče, da muzej daje v najem sobane za poslovne dogodke. Venera je visoka več kot dva metra in je iz prvega ali drugega stoletja našega štetja; našli so jo v italijanski Ostii, leta 1775 jo je kupil angleški zbiratelj Charles Townley. Leta 1805 so njegovi potomci prodali kip Britanskemu muzeju, kjer je zdaj tudi razstavljen.



Kip tokrat ni bil prvič poškodovan. Leta 2012 je obiskovalec zbil del dlani, tudi to so obnovili. Predstavnica muzeja je povedala, da je bil zgolj nesrečni trenutek: »Ohranitev zbirke je izjemnega pomena. Našim strokovnjakom je uspelo obnoviti kip, ki ostaja javno razstavljen. Primera smo se lotili z veliko resnostjo in poskrbeli za izobraževanje glede zaščite razstavljenih objektov, ki so se ga udeležili vsi, ki sodelujejo na dogodkih.«