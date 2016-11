Sto lepotnih operacij ji še vedno ni dovolj

Pixee Fox, Švedinja, ki zdaj biva v Severni Karolini, je nora na plastične operacije. Preživlja se kot model, pod nožem je bila že več kot 100-krat, pravi pa, da še nima dovolj. Njen cilj je, da bi postala podobna lepotici iz stripa, kar njeno družino spravlja v obup. Doslej si je že večkrat dala operirati prsi, s presaditvijo maščobe povečati ustnice in zadnjico ter si dala odstraniti šest reber. To pa ni vse, spremenila si je barvo oči. »S svojim videzom sem bila zadovoljna, prav tako sem zadovoljna, kako sem videti danes. A v glavi imam predstavo, kakšna bi rada bila, in k temu stremim. Prihodnje leto bi rada imela deset nadaljnjih posegov. Nositi bom začela korzete, ker bi rada prišla v Guinnessovo knjigo rekordov kot človek z najožjim pasom.«



Stremljenje k plastičnim operacijam in življenje na veliki nogi sta v popolnem nasprotju z njeno mladostjo v kmečkem Gavlu, kjer je živela s starejšo sestro. Njena družina je zelo šokirana in zaskrbljena zaradi njene preobrazbe. Mama Anna-Lena se boji, da hčerino telo ne bo preneslo nadaljnjih popravkov. Dve leti starejša sestra Lovisa še vedno živi v Gavleju, kjer se preživlja z rejo konjev. Nikoli ni imela lepotnega posega. »Po mojem ima Pixee še veliko načrtov, čeprav je že toliko dosegla,« razmišlja Lovisa. Pixee si je želela biti električarka, njeni starši pa so upali, da bo postala cvetličarka. »Ves čas je nabirala cvetje, včasih tudi pozimi, ko je bilo uvelo in suho, ter iz njega kljub temu ustvarjala šopke,« se spominja oče Karl-Axel Bartholf. No, Pixee razume, zakaj so starši zmedeni. Vendar se nikoli ni počutila udobno na kmetiji, že kot otrok si je želela stran. Zdaj lahko končno sledi svojim sanjam. S financami pa očitno nima težav.