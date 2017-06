Sto dni jedel le sladoled

Slišali smo že za najrazličnejše diete, ki naj bi čudodelno odganjale odvečne kilograme, še nikoli pa za dieto s sladoledom. Dolgih 100 dni je 32-letni Anthony Howard-Crow iz ameriškega Kolorada užival le sladoled, občasno je popil manjši proteinski napitek in nekaj alkohola. V tem času je izgubil približno 15 kilogramov. Seveda je ves čas skrbno nadziral, koliko kalorij je pogoltnil. Njegova teorija je, da je vseeno, ali jemo piščančje prsi, rjav riž ali hitro hrano, pomembno je le, da zaužijemo manj kalorij, kot jih porabimo, in tako bomo izgubili težo. »To je bistvo mojih podvigov,« pravi Anthony. »Rad bi pokazal, da lahko jemo kar koli in še vedno izgubljamo težo.«



Pred časom je mesec dni jedel le hitro prehrano in kljub temu izgubljal težo, v povprečju kilogram na teden. Vendar to zanj ni bil dovolj velik izziv. Tri mesece jedenja sladoleda se mu je zdela ustrezna preizkušnja. Če se sprašujete, zakaj je na svoj jedilnik uvrstil alkohol, je odgovor zelo preprost. Da bi na laž postavil trditev, da ne moremo izgubiti telesne teže, dokler pijemo alkoholne pijače. Tako je vsak dan popil en kozarec. Odločil se je, da ne sme zaužiti več kot 2500 kalorij na dan, od tega jih lahko 2000 prispeva sladoled, preostalih 500 pa beljakovinski napitek ali alkohol. Zanimivo je, da je bil po debelih treh mesecih diete bolj zdrav kot na začetku, kar so potrdili tudi zdravniki. Izboljšala se je njegova krvna slika in prisotnost zdravega holesterola. Dramatično se je tudi znižala vsebnost trigliceridov v krvi. Čeprav je zaužil velikanske količine sladkorja, se je nivo glukoze znižal.



Anthony pravi, da je bila to najhujša dieta, ker jih je kdaj prestal. Še preden jo je izvajal 50 dni, je že postajal nejevoljen in ves čas utrujen. Pred tem je pred računalnikom vsak dan presedel med štirimi in sedmimi urami, med dieto pa je vzdržal le nekaj minut. Zadnji mesec je celo prenehal hoditi v telovadnico, ker ni imel ne želje po tem ne energije za to. »To je bila daleč najbolj mučna izkušnja mojega življenja. Moje razpoloženje je nihalo, nihče ni želel biti v moji bližini.« Čeprav je izgubil 15 kilogramov, so večino te teže predstavljale mišice, ne maščoba. A. P. Na koncu ni več teknil. Uživanje sladoleda se mu je zdela dobra zamisel. V glavnem je izgubil mišično maso.