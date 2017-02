Štiriletni Kitajček že sam vozi bager

Večina otrok občuduje gradbene stroje, kot so bagri in kopači, a se mora zadovoljiti z gledanjem risank, Mojster Miha, denimo. Na Kitajskem pa živi deček, ki brez težav na gradbišču upravlja čisto pravi bager. Njegove spretnosti so predstavljene na videoposnetku, ki je nedavno nastal v mestu Huangguang v osrednji kitajski provinci Hubei. Seveda je video našel pot na splet in si prislužil vrtoglavo število ogledov. Ne nazadnje ne vidimo prav vsak dan, kako štiri leta in pol star otrok spretno upravlja težak delovni stroj, spretno koplje in prestavlja zemljo ter vozi sem ter tja.



Starši prikupnega Chena Junyuja so povedali, da je bil že kot dojenček nor na bagre. S svojo igračko bagrom je nerazdružljiv, doma se ves čas z njo igra. Sreča je hotela, da je njegov očka poklicni bagrist, vendar poudarja, da ga ni nikoli učil, kako stroj upravljati. »Kadar koli je imel čas, sem ga vzel s sabo v bager in ga posadil na zadnji sedež,« je povedal ponosni očka. »Ob neki priložnosti sem mu pokazal, kako upravljam kontrole in kaj vse je na armaturni plošči. Vse si je zapomnil.«



Čeprav pozna malček prav vsako stikalo delovnega stroja, so policisti odločno obsodili dejanje, saj je prepovedano, da mlajši od 18 let sedejo za volan, stroj pa lahko upravljajo seveda le tisti, ki imajo ustrezno delovno dovoljenje. »Nevarno je, če otroci upravljajo takšne stroje, saj njihove roke niso dovolj dolge, da bi normalno prestavljali nadzorne ročice ali jih dosegli,« so sporočili s policije.