Stevardesa v dnevniku opisovala seks nad oblaki

To, kar je prebral v dnevniku svoje žene, ga je tako šokiralo, da je hotel vsebino kar objaviti, zapis pa bi nedvomno postal uspešnica. Njegova žena je stevardesa pri nizozemski letalski družbi Transavia, v dnevnik pa ni zapisovala skrbi ali težav, ampak je podrobno opisovala spolne odnose z več sodelavci te letalske družbe, seksali so visoko nad oblaki na letalu, pa med postanki na letališčih in tudi v hotelih, kjer je prenočila med poleti.



Ko je zgodbo našel na računalniku, jo je besni prevarani mož nemudoma poslal nizozemskim medijem, ne v celoti, za začetek le delček. Zdaj poskuša mož zgodbo objaviti v celoti, v več delih, 46-letna stevardesa, mati štirih otrok, in tudi letalska družba, pa poskušata objavo preprečiti. S primerom se bo poslej ukvarjalo sodišče v Haagu, zaslišanje bo 24. oktobra. No, prepoved objave je vložila sama stevardesa, delodajalci so jo seveda podprli. Odvetniki letalske družbe trdijo, da bodo vložili tožbo proti možu njihove uslužbenke, obtožujejo ga tudi prepošiljanja njenih zasebnih elektronskih sporočil – kakšna je bila vsebina in komu jih je poslal, niso sporočili. Predstavnica podjetja pravi takole: »Vse to jemljemo zelo resno. Interna preiskava je pokazala, da varnost potnikov ni bila nikoli ogrožena.« Je pa ogrožen sloves stevardes in drugih uslužbencev letalske družbe, med njimi so poročeni piloti. Letalska družba je uslužbencem ukazala, naj se z mediji o zadevi ne pogovarjajo. Njena predstavnica je dodala še: »Del naše politike je, da skrbimo za zaposlene. Z vsemi smo se pogovarjali, a za zdaj zadeve ne bomo komentirali.«



Vroča zgodbica se je seveda znašla na medmrežju, pravijo ji 50 odtenkov letala in tudi 50 odtenkov zelene, po barvi na letalih tega nizozemskega nizkocenovnega letalskega prevoznika.